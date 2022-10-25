联合国气候变化大会批准设立损失与损害基金 具体方案待议

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韩国国际广播电台报道：在埃及举行的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会20日达成历史性协议、圆满闭幕。会议批准设立损失与损害基金，由发达国家向因气候危机蒙受严重损失的发展中国家提供补偿。不过由于会议并未得出具体方案，预计今后激烈争论将在所难免。在这次大会上，气候变化脆弱国家强烈地表达了意见。巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫表示，如果现在不行动，将不会有任何收获，而我们只有一个地球。今年的大会首次将“损失与损害”设为正式议题，损失与损害指长期使用化石燃料引发气候变化的发达国家向发展中国家提供经济补偿。不过讨论过程并不顺利。发达国家虽同意补偿，但并不承认责任，较大的立场分歧导致会议被延长两天，所幸最后双方戏剧性地达成了协议。大会主席萨梅赫·舒克里表示，各缔约国经协商通过基金设立决定，以弥补与气候变化负面影响有关的损失和损害。另外，大会决定维持将地球升温控制在1.5度以内的目标。不过大会未能就减少使用包括天然气在内的所有种类化石燃料达成一致。尽管此次大会取得了历史性进展，但据估算，过去20年间的损失额高达700万亿韩元，今后在损失计算、分担方式等具体方案磋商过程中将难免经历波折。尤其是明年的大会将在中东产油国阿联酋举行。产油国坚持化石燃料应被纳入气候危机解决方案，届时这些国家的利害关系或成为又一个变数。