韩政府公开“大胆构想”具体内容 三阶段推进北韩无核化

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部21日公布了政府对北韩政策路线图“大胆构想”的目标和推进原则。“大胆构想”以“无核化、和平、繁荣的韩半岛”为愿景，旨在创造能使北韩主动回归无核化对话的环境。为实现这一目标，韩国将以牢固的韩美同盟为基础，绝不容许任何武力挑衅。在南北关系方面则以对话为原则，打造基于相互主义的互惠性结构。“大胆构想”还指出，不追求“吸收统一”，将同国际社会一道构建和平统一的基础。政府表示，无核化是“大胆构想”的核心推进课题，将分三个阶段予以推进，并公布了各阶段相应的经济、政治、军事合作方案。第一阶段是北韩回归无核化对话。在该阶段，韩国将与北韩进行粮食和资源交换，并推进北韩公共卫生医疗和饮用水卫生等民生改善项目。第二阶段是北韩采取实质性的无核化措施，届时韩国将为北韩的电力、港口、机场、农业、医疗、金融基础设施开发提供援助。政府还提出了政治、军事领域的措施。在政治方面，从第二阶段起，韩国将支援美北关系的改善。在第三阶段即实现完全无核化后，将通过签署和平协定，推动美北关系正常化。在军事方面，政府表示将首先缓解军事紧张、构建南北间军事互信关系。进入完全无核化阶段后，将推进军备管制。政府还表示，在实现无核化之前，将推动南北广播电视、媒体、通信领域的交流，恢复民族共性。同时还将积极解决离散家属问题等人道主义问题。统一部有关人士表示，若北韩真诚回归无核化对话，政府将在采取初步措施的同时，与国际社会一道就制裁问题展开紧密磋商。