韩企推动车载电池原材料供应链多边化

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韩国国际广播电台报道：随着全球市场对电动汽车的需求上升，与车载电池有关的蓄电池产业也在迅速发展。由于该领域是韩国的优势所在，各方期待蓄电池产业今后将继半导体之后成为推动韩国经济增长的动力产业。但同时也有意见指出，最近国际环境瞬息万变，稍有不慎就有可能身陷危机。在阿根廷萨尔塔省的盐湖，韩国一家大企业从这里提取车载电池的关键原材料锂。近期电动汽车数量的增加推升了对锂的需求，这家企业将提取的锂运至国内并迅速进行加工。由于美国《通胀削减法案》规定，车载电池所使用的矿物至少要有40%在美国或韩国等与美国签署自贸协定的国家加工，所制造的电动汽车才可获得税制优惠，预计今后国内加工将成为大势所趋。不过目前国内企业在锂加工方面对中国的依赖度仍然高达81%。若不推动供应链多边化，未来很有可能在全球最大的电动汽车市场美国失去竞争力。另外，欧洲也在探讨制定降低对中国原材料依赖度的法案，今后状况有可能进一步恶化。对此，国内主要电池企业纷纷将视线投向澳大利亚、加拿大等国。但专家指出，获取海外资源不仅需要投入巨额资金，资源开发失败的风险也很大，推进项目还需获得相关国家的协助，仅靠民间企业存在局限。政府计划未来五年向矿物开发和投资领域支援3万亿韩元，帮助业界开展海外矿物业务。截至去年底，韩国电池三巨头确保的蓄电池订单额为560万亿韩元。预计蓄电池市场规模将在未来十年增长近九倍，蓄电池产业有望继半导体之后成为韩国又一支柱产业。