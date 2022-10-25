韩11月前20天出口额下滑16.7% 年累计贸易收支逆差近400亿美元

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韩国国际广播电台报道：11月前20天韩国出口额同比下滑16.7%，全年累计贸易收支逆差将近400亿美元。据韩国关税厅21日的数据，本月1日-20日韩国出口额为332亿美元，较去年同期减少66.4亿美元，减幅为16.7%。这一期间开工天数为15.5天，较去年同期少一天。根据开工天数计算的日均出口额下滑11.3%。从主要产品的出口情况来看，轿车（+28.6%）、石油制品（+16.1%）有所增长。半导体（-29.4%）、无线通信器械（-20.6%）、精密机械（-22.2%）等则有所减少。从出口对象国来看，对美国出口增长11%，但对中国（-28.3%）、欧盟（-1.5%）、越南（-14.4%）、日本（-17.9%）的出口则出现了不同程度的下滑。11月前20天的进口额为376亿美元，同比减少5.5%。按照产品来看，原油（+19.1%）、天然气（+21.2%）、轿车（+91.4%）的进口增长，但半导体（-12.4%）、石油制品（-25.2%）的进口减少。按照进口对象国来看，从欧盟（+9.5%）、沙特阿拉伯（+10.9%）的进口额有所增长。但从中国（-12.1%）、美国（-5.5%）、日本（-15.3%）、澳大利亚（-13.3%）的进口额出现下滑。11月前20天贸易收支出现44.18亿美元逆差，而去年同期为3000万美元顺差。今年1月至11月20日贸易收支出现399.68亿美元逆差，而去年同期为267.89亿美元顺差。