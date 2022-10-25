北韩外务相对联合国秘书长谴责北韩试射洲际弹道导弹表示强烈遗憾

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韩国国际广播电台报道：北韩外务相崔善姬对联合国秘书长古特雷斯谴责北韩试射洲际弹道导弹表示强烈遗憾。据朝中社21日报道，崔善姬在谈话中表示，联合国秘书长遗忘了应在关于《联合国宪章》的宗旨、原则和所有问题上保持公正、客观、平衡的本职使命，采取了令人失望的态度，对此表示强烈遗憾。崔善姬谴责称，联合国秘书长古特雷斯18日再次将朝鲜（北韩）应对美国严重军事威胁的合法、正当的自卫权行使称为“挑衅”，最近联合国秘书长常常令人误以为其是美国白宫或国务院的成员。崔善姬称，最近朝方曾就联合国秘书长应基于公平、客观的立场来考察朝鲜半岛（韩半岛）问题提出过警告。崔善姬还将当前局势的责任归咎于韩美联合军演和美国在韩半岛部署战略资产。崔善姬声称，尽管如此，联合国秘书长却仍将挑衅的帽子扣到了朝方头上，而不是持续进行挑衅的美国，令人慨叹。崔善姬还称美国要为近期的局势恶化负责，并谴责称以美国为首的追随势力将朝鲜不可侵犯的主权行使问题拿到联合国安理会大做文章，图谋向朝方施压，而联合国秘书长对此予以默认，这本身就无可否认地证明了其是美国的傀儡。崔善姬还表示，在这里再次提醒，朝鲜民主主义人民共和国秉持着明确的应对方向，正关注美国和联合国安理会的动向。11月18日古特雷斯发布声明，强烈谴责北韩发射洲际弹道导弹，敦促北韩立刻停止进一步的挑衅行为。联合国安理会将于当地时间21日上午召开公开会议，讨论应对北韩洲际弹道导弹挑衅的对策。韩国作为利害当事国也将派代表出席这次会议。崔善姬的谈话还被认为表达了北韩对此次公开会议的不满。