三星电子跃升“全球最佳品牌排行榜”榜首

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韩国国际广播电台报道：三星电子在国际调研机构舆观（YouGov）评选的“2022全球最佳品牌排行榜”中赶超谷歌，首次排名第一。据业界20日消息，在舆观最近公布的“2022全球最佳品牌排行榜”上，三星电子以127分的得分排名第一。三星电子在2017年的调查中排名第四、2018年排名第三、2019年排名第四、2020年排名第四，去年升至第二，今年超越去年排名第一的谷歌，首次跃升至第一。谷歌以106分的得分退居第二，YouTube（85分）、奈飞（59分）、新加坡电商Shopee（51分）分别排名第三至第五位。WhatsApp（50分）、丰田（41分）、高露洁（34分）、梅赛德斯-奔驰（34分）、零售商历德（LiDL）（33分）也跻身前十。舆观基于自身开发的品牌指数评估方式，对各品牌印象、品质、价值、满意度、推荐度、声誉进行调查，在38个市场分别评选出前十位品牌，然后对这380个品牌以在各市场排名第一加10分、排名第十加1分的方式计算出总分并筛选出全球前十位的品牌。三星电子在韩国、荷兰、越南、爱尔兰四个国家排名第一，在英国排名第二，在法国排名第五，在美国排名第六。继去年之后，科技企业再次表现出强劲势头，在前十位中占据五个席位。另外，车企丰田、奔驰首次进入前十。另一个值得关注的变化是，去年分别排名第八和第十的阿迪达斯和耐克跌出前十，而Shopee上升一个位次、历德跻身前十，反映出随着全球生活费的上涨，消费者追捧高性价比产品的趋势。