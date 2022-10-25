韩汽车研究院报告：明年韩汽车出口受美《通胀削减法案》影响同比将减4.2%

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韩国国际广播电台报道：预测称，明年全球汽车销量将有所增长，但韩国国内的汽车产量将出现下滑。韩国汽车研究院21日在《2023年汽车产业展望》报告中指出，明年全球汽车需求将在上半年走低、下半年反弹的趋势中增长。报告预计，今年全球汽车销量约为8150万辆，明年销量将在8170万辆至8530万辆之间。报告分析称，受利率上升、经济低迷的影响，新增需求有所减少，但车用芯片供给短缺得到缓解、计入积压货量后，总体需求仍将上升。从地区来看，美国、欧洲的销量将减少，但中国的销量将在政府的需求刺激政策下保持增势。报告预计，汽车市场要到2025年才能恢复至创下历年最高销量的2017年的水平。芯片供给问题预计将在2024年得到解决，到2025年随着电动汽车需求的上升，全球汽车销量预计将达到9700万辆。今年电动汽车需求预计将超过900万辆，明年将进一步增至1200万辆，2025年达到2000万辆。韩国国内汽车产量今年出现反弹，但明年受美国、欧洲需求减少的影响，预计将小幅下滑。报告预计明年韩国内需销量为166万辆，同比减少0.5%。受美国《通胀削减法案》的影响，明年出口量将减少4.2%，至210万辆。由于内需、出口双双走低，明年国内产量预计为349万辆，同比下滑3.0%。报告分析称，若欧洲、美国和中国经济出现超出预期的衰退，则出口和海外本土生产均将大幅减少，中小型及以下车型的产量将骤减，国内工厂的开工率将随之降低。