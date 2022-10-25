安理会讨论北韩发射洲际弹道导弹问题无果而终

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韩国国际广播电台报道：联合国安理会当地时间21日举行会议，就北韩近期发射洲际弹道导弹（ICBM）问题进行了讨论，但会议无果而终。安理会在美国纽约联合国总部召开会议，讨论北韩核不扩散问题。美国和西方国家以及韩国和日本在会议中强烈谴责北韩接连进行弹道导弹挑衅，敦促安理会成员国进行一致、正式的应对。但中国和俄罗斯此次也将北韩武力挑衅的责任归咎于美国，会议未能达成一致。美方表示，将提议发布安理会主席声明，谴责北韩发射洲际弹道导弹，不过最终能否成行，备受关注。进入今年以来，安理会已就北韩弹道导弹问题举行了十次会议。在当天的会议中，美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德表示，美国将提议发布主席声明，呼吁安理会所有伙伴国一道强烈谴责北韩，遏制北韩开发非法大规模杀伤性武器和弹道导弹。托马斯-格林菲尔德表示，中国和俄罗斯行使否决权将使北韩更加明目张胆，中俄两国公然的妨碍行为正让东北亚和全世界陷入危险。托马斯-格林菲尔德还提及北韩仅今年内就强行发射了8次洲际弹道导弹、63次弹道导弹，并表示美国用最强烈的措辞谴责北韩发射洲际弹道导弹。英国、法国、爱尔兰等安理会西方理事国也一致谴责北韩发射弹道导弹，要求北韩停止进行追加挑衅并重返对话。韩国常驻联合国代表黄浚局表示，北韩借安理会不予应对和意见不一的机会开发核武器。黄浚局还对由于安理会常任理事国中国和俄罗斯的反对导致国际社会未能就北韩挑衅展开应对进行了间接批判。