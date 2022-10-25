“韩版萨德”远程地对空导弹首次成功进行导弹拦截试验

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韩国国际广播电台报道：韩国军方首次成功进行被称为“韩版萨德”的远程地对空导弹（L-SAM）的导弹拦截试验。据军方22日透露，国防科学研究所（ADD）近期非公开进行远程地对空导弹拦截目标导弹的试射并取得成功。远程地对空导弹是韩国型导弹防御系统（KAMD）的关键武器。此次试射发射了反弹道导弹（ABM）和空对空导弹（AAM）两种导弹，军方高层观摩了试验过程。此前今年2月初，韩国军方以未设定目标、沿预定轨道发射升空的方式进行了远程地对空导弹的飞行试验，导弹精准落在预定地点，飞行试验取得了成功。此次则时隔约九个月成功进行了第二阶段目标拦截试验。远程地对空导弹用于拦截在50-60公里高空飞行的北韩弹道导弹。远程地对空导弹进行实战部署后，将可同防御高度在40-150公里的“萨德”（THAAD）、防御高度在15-40公里的爱国者导弹（PAC-3）和“天弓-Ⅱ”中程地对空导弹（M-SAM）一道构建起全方位、立体的防御机制。军方将在进一步试射和评估后，截至2024年底完成远程地对空导弹体系的开发，2026年实现量产，2027-2028年进行实战部署。鉴于北韩不断升级导弹能力，远程地对空导弹的部署时间也可能提前。