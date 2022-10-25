韩“货物连带”将举行大罢工

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韩国国际广播电台报道：在韩国“货物连带”准备举行大罢工之际，韩国政府和劳动界在争议点上仍然存在着较大分歧。政府决定将旨在防止疲劳驾驶、超载、超速的最低运费制度——“安全运费制”日落条款的期限再延长三年。但劳动界提出反驳，称相关立法案存在诸多问题。据KBS记者报道，在“货物连带”即将进行大罢工之际，韩国政府、执政党提出了应对方案，表示将推进立法，将“安全运费制”日落条款的期限再延长三年。但考虑到物流费用可能增加，党政决定不扩大该制度的适用范围。国土交通部第二次官鱼命昭表示，为在适当时期推行延长“安全运费制”相关立法程序，政府将与国会一道作出积极努力，呼吁“货物连带”取消拒绝运输货物的决定。“安全运费制”是为了防止疲劳驾驶、超载和超速而保障货物运输劳动者最低运费的制度。该制度从2020年开始推行，原定今年年底到期。此前，“货物连带”方面表示，虽然“安全运费制”实施期限仅剩下一个月，但相关协商毫无进展，因此决定从24日0时开始进行大罢工。“货物连带”指出，今年6月停止大罢工时，政府曾承诺在维持“安全运费制”的同时将研讨扩大适用范围，但政府没有遵守承诺。“货物连带”表示，目前政府正在推进删除车主处罚条款的法案，如果删除罚款条款，制度的效果将大为降低，有鉴于此，决定进行大罢工。