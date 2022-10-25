梨泰院事故遇难者家属首次召开记者会

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韩国国际广播电台报道：梨泰院踩踏事故遇难者家属首次召开记者会。遇难者家属说出了压抑在心中的痛苦和悲伤，强烈敦促政府真诚道歉并追究责任。梨泰院踩踏事故遇难者家属首次站在了媒体前，年轻的孩子先一步离开了他们，怎不令人感到悲痛。一位父亲在事故发生的第二天接到了女儿应聘的一家公司的“合格通知”。已故高相恩（音）的父亲说，女儿考上以后，打电话给我兴奋地说，“爸！我考上了”。我后来听手机里录下的女儿的声音，又流下了眼泪。还有人在夜晚听到风吹大门的声音或听到孩子留下的手机里每天凌晨响起的闹钟声，就会误以为是孩子回来了。已故李敏儿（音）的遗属说，现在我也觉得，到了晚上孩子会开门进来。已故李南勋（音）的遗属说，到了凌晨5点30分，儿子手机里的闹钟就会响起。孩子清早起来上班，他忍着腰痛勤奋努力。可是现在他已经不在我边了。遗属一一说出心中的伤感和对亲人的思念，记者会场上笼罩着悲痛的气氛。遗属表示绝对不能再发生这种悲剧，应彻底追查责任，政府也应真诚道歉，并要求保障受害人也参与真相调查。已故宋恩智（音）的父亲说，我想知道，在花样年华的儿子和女儿的生命烛光熄灭的那一刻，他们在做些什么？除了部分遇难者家属当天召开记者会之外，另有20余名遇难者家属在准备以国家为对象提起损害赔偿诉讼。