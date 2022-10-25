韩批准24日起在光化门广场举行世界杯街头助威

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韩国国际广播电台报道：韩国“红魔”拉拉队在本届世界杯赛期间将可在光化门广场举行街头助威活动。首尔市和钟路区政府有条件地通过了“红魔”的广场使用申请和安全管理计划书。或有上万人参加街头助威活动，为预防发生踩踏事故，彻底地安全管理极为重要。预定举行世界杯小组赛的11月24日、11月28日和12月3日将可在光化门广场街头助威。首尔市召开了光化门广场咨询团会议，有条件地批准了“红魔”提交的光化门广场使用申请。批准条件为确保夜间安全、顺畅的路线管理以及对紧急情况的迅速应对。首尔市光化门广场事业科长姜声必（音）表示，以遵守光化门广场咨询团的咨询结果等为条件作出了批准决定，包括确保通行道路和调整舞台的位置等。此前，钟路区以安全管理对策不足为由，驳回了“红魔”提交的安全管理计划书。“红魔”在再次提交的计划书中，将主舞台从世宗大王铜像前迁移至六朝院子一侧以疏散人群，安全管理人员也从150余人增至340余人。钟路区以确保急救车通行、预防电力发电车事故等为条件通过了计划书，最终获得首尔市的批准。预计当晚最多会聚集一万多人，期待和忧虑交织。住在仁川西区的李东浩（音）说，我认为不是每年都举行世界杯，在警方的管制下进行街头助威也未尝不可。住在京畿道光明市的宋志贤（音）说，最近发生了踩踏事故，令很多人担忧，我不知道是否有必要冒险举行这种活动。首尔市决定运营综合状况室，到活动结束为止，光化门广场和附近一带的公交车站将被暂时关闭。另外，地铁5号线光化门站拥挤时，将不停车通过。