韩朝野就梨泰院事故国政调查进行磋商

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党国民力量党23日在议员大会中决定首先处理明年度预算案后，再实施梨泰院踩踏事故国政调查。执政党明确表示，不能完全听从在野党共同民主党的要求，不符合原则的过分要求将予以拒绝。虽然执政党已决定参与国政调查，不过表示将对调查期间和总统室等调查对象机构等内容进行后续谈判。共同民主党表示，为查明真相的泛国民签名运动仅时隔十天就超过了100万人，强调国政调查是国民的命令。共同民主党还说，23日下午召开国政调查特委会会议，选出委员长和干事，并拟定国政调查计划书，在24日国会全体会议中予以处理。共同民主党说，考虑到执政党的立场，国政调查的调查范围可以予以调整，但总统室国政状况室必须包括在调查对象内。另据最新报道，朝野就梨泰院踩踏事故国政调查戏剧性地达成了协议。国民力量党国会代表朱豪英和共同民主党国会代表朴洪根当天下午进行会晤，就实施梨泰院事故国政调查达成了协议。国政调查期间从11月24日起共45天，必要时可通过全体会议的表决予以延长。朝野还决定，明年度预算案处理后，立即进行机关报告、现场验证和听证会等国政调查流程。调查对象机构包括总统室国政状况室、国家安保室危机管理中心、行政安全部等有关部门、大检察厅和警察厅等。