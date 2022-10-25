韩梨泰院事故国政调查24日起实施 总统室部分机构将接受调查

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韩国国际广播电台报道：韩国朝野就建立旨在查明梨泰院踩踏事故真相的国政调查特别委员会达成一致。特别委员会从24日起展开活动，为期45天。总统室部分机构将接受调查。三个在野党此前宣布将在国会全体会议上通过国政调查计划书，不过在全体会议召开前一天，朝野国会代表戏剧性地就国政调查达成了一致。国政调查特别委员会由来自朝野和国会非交涉团体的18名议员组成，四次当选国会议员的共同民主党议员禹相虎担任委员长。特别委员会从24日起展开活动，为期45天。朝野将在12月2日法定期限前处理2023年度政府预算案，随后立刻展开机构报告、现场检验、听证会等国政调查流程。双方还商定，若调查不充分，将在国会全体会议上投票决定是否延长调查时间。执政党国民力量党国会代表朱豪英表示，希望这次国政调查能够细致制定预防对策，防止此类事故再次发生，成为一次模范性的国政调查。共同民主党国会代表朴洪根表示，执政党也无法抗拒国民要求调查这一令人震惊的社会性大悲剧的庄严命令。调查对象机构总计16处，包括总理室、行政安全部等有关部门和大检察厅、首尔市、消防厅等。总统室秘书室下属国政状况室、安全室下属危机管理中心也将接受调查，不过在野党要求的总统警卫处则未被纳入调查对象。警察厅也在调查对象范围之内，不过朝野围绕是否应纳入正在调查这起事故的特别调查本部仍存分歧。特别委员会将在24日国会全体会议前召开首次会议，协调国政调查计划书的具体事项。