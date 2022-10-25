韩政府就北韩金与正对尹锡悦失礼言论表示强烈遗憾

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韩国国际广播电台报道：北韩劳动党副部长金与正对韩国总统尹锡悦发表失礼言论，对此，韩国政府表示强烈遗憾。统一部有关人士24日与记者见面时表示，金与正用低俗、失礼的言论谴责韩国国家元首、未遵守最基本的礼仪，对此感到愤慨。这名人士表示，当前韩半岛的紧张局势是北韩连续进行导弹挑衅所造成的，但北韩却贼喊捉贼、将责任推卸到韩方身上，对此深感遗憾。这名人士强调，北韩煽动韩国国民进行反政府斗争、试图动摇韩国体制，我方强烈谴责这种用意不纯的做法。北韩应当明白，韩国国民不会附和这一企图，这只会使北韩政府的形象进一步恶化。国防部也表示，无法同意金与正的言论。国防部副发言人文洪植24日在例行记者会上表示，从总体内容来看，国防部层面上没有可做回应的部分，但国防部认为不会有人同意金与正的谈话内容。联合参谋本部表示，目前未发现北韩方面有任何值得注意的异常动向，韩美正基于紧密合作，保持牢固的应对态势。最近，韩国政府表示将研究对北韩单独实施制裁。对此，金与正24日发表对南谈话，谴责这是“对美国亦步亦趋、令人厌恶的丑态”。金与正还点名道姓地对尹锡悦进行无礼谴责，并发表煽动韩国国民开展反政府斗争的言论，称“不明白为何对总是制造危险局面的政权袖手旁观”。