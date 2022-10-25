韩全国多地民众欢聚为国足队助威

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在韩国国家足球代表队进行2022卡塔尔世界杯首场比赛的24日晚，全国各地民众欢聚一堂，共同高呼“大韩民国”等口号为韩国队助威。受发生梨泰院踩踏事故后的悼念氛围、当天气温较低等影响，光化门广场的气氛不像过去举行世界杯时期般热闹，不过以全国各地体育场和大学、闹市区为据点，助威人群逐渐将热烈气氛推向高潮。首尔钟路区光化门广场正中央设置的主舞台和大型屏幕前，助威人群从傍晚起就开始聚集，前来加油助威的人大部分是和朋友或恋人一起来的20-30多岁的年轻人。从光化门广场六部场院到李舜臣将军铜像附近共有五处助威场所。比赛开始一个小时前的晚9时，五处助威场所就聚集了一万多名助威民众。随着人员密集度增加，警方撤掉了第五处助威场所后方的栅栏，增加了可容纳空间。身穿国家队制服、头戴红魔应援带的一名助威者坐在准备好的地垫上吃炸鸡、喝啤酒，静候比赛开始。乐队登台演奏后，立即烘托了现场的气氛，部分助威者从地垫上起身，随着吉他演奏和鼓点摇摆身体、敲打应援棒，高呼“大韩民国”。可通过大型屏幕观看比赛的体育场和大学学生会开设的助威场所也聚集了很多想尽情享受世界杯氛围的民众。在京畿道水原市世界杯体育场主体育场聚集了2500多名助威者，人们聚集在设有电子屏幕的舞台前的草坪上等地，跟随红魔拉拉队高呼“大韩民国加油！”另外，在全北地区，助威民众在比赛开始一个小时前就聚集在全州大学大体育场内等候比赛开始。