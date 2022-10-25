韩百货商场年底灯饰大战打响 “节能”、“安全”成关键词

韩国国际广播电台报道：每逢年底，首尔市内的主要百货商场都会点亮璀璨华丽的灯饰。不过今年的灯饰与往年有所不同，“节能”和“安全”成为了关键词。日落后，百货商场外墙摇身一变成了巨大屏幕。今冬是保持社会距离措施解除后的第一个冬季，市民们纷纷用手机拍下外墙上不断变化的画面。一名市民表示，灯饰很有年底的氛围，一年又要结束了，感到很激动。外墙屏幕的像素提高至原本的两倍多、面积也更大，不过费用反而有所降低。今年百货商场使用了高效能LED灯泡，悬挂灯泡的框架也是旧物利用。新世界百货商场方面表示，我们使用了组装式框架和LED芯片，资源再利用率最高可达到70%。还有百货商场缩短了亮灯时间。只要每天提前一个半小时关闭灯饰，一个月就可以收到相当于种植50余棵松树的效果。乐天百货方面表示，我们使用了最多可节省80%用电量的LED照明，并且缩短了亮灯时间，致力于节省能源。不少商场还尽可能地利用自然光来代替灯泡。随着油价走高，百货商场必须考虑节能，但同时也需要用华丽的灯饰来吸引顾客。最近网购已成为日常，如何在线下为消费者提供差别化的体验变得更加重要，因此业界非常注重空间装饰。另外，受到今年梨泰院踩踏事故的影响，百货商场引入了等待系统并增加部署保安人员，以管理密集人流。