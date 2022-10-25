北韩宣布完成核武力建设五周年 韩统一部称无特殊动向

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部28日表示，29日是北韩宣布完成核武力建设五周年，目前未发现北韩方面有特殊动向。统一部发言人赵重勋在记者会上表示，北韩2017年11月29日试射“火星-15型”后宣布完成国家核武力建设，29日将是这一宣言发布五周年。不过截至目前，未发现北韩有任何特殊动向。赵重勋还就北韩第七次核试验的可能性表示，目前未发现核试验在即的迹象。不过赵重勋指出，只要金正恩做出决定，北韩随时都可进行核试验。截至目前，北韩媒体也未提到与宣布完成核武力建设五周年有关的事项。北韩2017年11月29日试射“火星-15型”洲际弹道导弹后，宣布完成国家核武力建设。今年是这一宣言发布五周年，不过专家预测，北韩在近期进行大规模挑衅的可能性较低。本月18日，北韩试射可打击美国本土的“火星-17型”新型洲际弹道导弹，加大了对美施压。不过专家指出，北韩领导层或认为当前进行进一步战略挑衅不会带来多少实际利益。本月21日，北韩国防科学院导弹部门科学家和技术人员在致金正恩的宣誓信中声称，世界最强的绝对武器“火星炮-17型”在最终试射中取得全面成功。韩国统一研究院北韩研究室长洪珉（音译）表示，从“最终试射”这一表述来看，北韩不会进一步试射“火星-17型”，这意味着北韩可能会省略宣布完成核武力建设五周年的纪念仪式。北韩大学院大学教授梁茂进也认为，北韩极有可能不举行任何纪念活动，而是积极宣传业绩。不过北韩有可能发射庆祝或示威性质的中程和短程弹道导弹。