韩新增22327例新冠病例 一价疫苗第三和第四剂接种预约工作停止

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韩国国际广播电台报道：韩国单日新冠新增确诊病例数跌至2万余例，较一周前有所减少。中央防疫对策本部表示，以28日0时为准，韩国新增22327例新冠确诊病例，其中本地感染病例为22274例、境外输入病例为53例。新增确诊病例数较前一天的47028例减少2.4万余例，较上周同期减少750例，较两周前同期减少1421例。尽管新增确诊病例数的增长势头有所放缓，但危重病例数连续十天超过400例。28日，正在接受住院治疗的危重病例为491例，较前一天增加10例。以27日下午5时为准，重症患者病床启用率为34.8%，1581张病床中有550张正在使用。死亡者增加44人，累计死亡30413例，累计死亡率为0.11%。从28日起，使用一价疫苗进行的新冠疫苗第三和第四剂接种预约工作停止。防疫部门将统一使用改良疫苗，以更有效地应对奥密克戎变异毒株。已完成一价疫苗预约者到12月16日仍可接种，从12月17日起只能接种改良疫苗。距离最后一次接种超过90天者均可接种改良疫苗。另外，28日晚，韩国国家足球代表队与加纳队将进行世界杯第二场小组赛，届时预计将有各种形式的助威活动。疾病管理厅表示，在人员密集的户外场所大声呼喊很有可能导致飞沫传播，应尽可能遵守佩戴口罩、勤洗手等基本防疫守则。