全球卫生安全议程部长级会议在首尔开幕 讨论未来传染病应对

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韩国国际广播电台报道：全球卫生安全议程(GHSA)部长级会议在首尔开幕，世界各国防疫专家齐聚一堂，讨论“后新冠时代”新型传染病的应对方案。韩国疾病管理厅和保健福祉部、外交部于28日到30日联合举行第七届全球卫生安全议程部长级会议。本届会议的主题为“应对未来传染病、共同守护卫生安全”。这是全球卫生安全议程部长级会议时隔四年首次以面对面形式举行。疾病管理厅厅长白敬兰在欢迎辞中强调，为了总结过去三年多来的新冠疫情应对情况、应对新型传染病及传染病变异，当前亟需建立全球性的卫生安全合作体系。白敬兰指出，当前是克服新冠危机的重要时间点，在韩国举行的此次会议将发挥连接全球卫生安全议程的过去与未来的决定性作用。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇强调了对传染病病毒研究和疫苗研发投资的重要性。他指出，中东呼吸综合征的疫苗研究为新冠疫苗的研发奠定了基础。此次会议有来自美国、印度尼西亚、乌干达等35个全球卫生安全议程成员国和世卫组织、世界动物卫生组织（WOAH）等十个国际机构的200余人出席。除部长级会议外，会议期间还将举行关于加强卫生安全力量与合作方案的专家论坛。论坛覆盖九个主题，分别由韩国疾病管理厅、美国乔治敦大学、美国财政部、英国卫生安全局、美国降低核威胁倡议组织等主办。专家论坛于28日至29日进行，面向普通民众开放，有意参加者可在现场登记后免费入场。29日将举行调整、评估全球卫生安全议程运营事项和行动计划执行情况的领导组会议，并进行基于虚拟情境的新型传染病应对模拟训练。会议最后一天即30日将举行部长级会议，评估全球卫生安全议程的成果、明确需要国际社会努力的部分。随后将签署包含全球卫生安全议程未来构想的《新首尔宣言》。