韩拟完善分红制度 废除外国人投资登记制

韩国国际广播电台报道：韩国金融部门将着手完善股市分红制度，今后投资者可在确认上市公司的分红规模后决定是否投资。“韩国折价问题接力研讨会”28日在位于首尔汝矣岛的韩国交易所召开，金融委员会在会上公布了包含上述内容的资本市场完善草案。金融委员会副委员长金昭英（音）表示，将和法务部共同完善制度和惯例，使投资者能够像在其他发达国家一样，确定分红金额后再做出投资决定。根据现行分红制度，上市企业每年12月末确定可获得分红的股东，第二年3月在股东大会上决定分红金额，4月进行分红。金昭英表示，对于投资者来说，现行制度使得他们在不知道分红金额的情况下进行投资，并且还不得不对几个月之后才做出的分红决定照本全收。金昭英强调，这导致全球大量分红股基金经理对投资韩国分红股持消极态度，甚至不愿意投资。制度完善后，分红投资的可预测性将得到提高，企业为吸引投资，也将扩大分红规模。与此同时，外国人投资登记制度也将废除。外国人投资登记制度是指有意投资韩国上市证券的外国投资者须事先在金融部门进行登记。这项制度建立于1992年韩国允许外国人投资国内上市股票之际。金融委员会在当天的研讨会上听取各界意见并修改草案，年底将公布最终方案。