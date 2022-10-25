韩驻美大使：韩美正紧密合作应对北韩挑衅

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韩国国际广播电台报道：韩国驻美国大使赵太庸当地时间28日对近期北韩劳动党副部长金与正发表谈话时出言不逊并推卸挑衅责任表示，北韩尖锐的反应证明韩美两国的努力正在取得效果。赵太庸当天在美国华盛顿韩国文化院举行的特派记者恳谈会中表示，北韩今年持续进行前所未有的挑衅，并作出了上述表示。赵太庸指出，从最近一年间金与正和北韩外务相崔善姬发表的谈话内容就能看出，虽然北韩以韩美演习和加强延伸威慑为借口，试图将其挑衅责任推卸给韩美，但国际社会不会对此进行响应。赵太庸表示，2019年北韩发射了25枚弹道导弹，创下历年之最。而今年截至目前，北韩已经发射了63枚弹道导弹。今年9月下旬起，北韩发射了32枚弹道导弹，并进行炮击和动员战斗机等启用常规武器进行挑衅，持续实施前所未有的挑衅。对此，韩美两国紧密合作予以应对。无论北韩进行何种挑衅，韩美两国均立即共享信息并商讨应对措施，韩美日三国也在加强合作。在军事方面，韩美两国通过即刻应对，展现了同盟的意志和力量，这包括两国战斗机共同开展空中打击演习、美军在韩半岛部署战略轰炸机等。赵太庸介绍说，韩美正加速进行实质性协商，以加强延伸威慑力。继延伸威慑战略磋商（EDSCG）之后，还通过举行年度例行安全协商会议（SCM），在国防部长层面发布强有力的对北信息，并确定了提高延伸威慑执行力的方案。赵太庸还表示，北韩通过网络非法行为筹措核导项目资金，韩美正予以应对。