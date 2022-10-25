韩在野党决定提交行政安全部长官罢免提案

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韩国国际广播电台报道：为了追究梨泰院踩踏事故的责任，韩国在野党共同民主党决定向国会提交行政安全部长官李祥敏的罢免提案。对此，执政党国民力量党表示，共同民主党是在破坏国政调查的协议。共同民主党国会代表朴洪根28日在召开该党领导人战略会议后对记者说，共同民主党直到当天都恳切要求并期待尹锡悦总统罢免行政安全部长官李祥敏，但最终没有得到回应。他说，我们一直在等待李祥敏长官自己辞职，或者尹锡悦总统对其进行罢免，但梨泰院惨案发生已过去一个月的时间，李祥敏长官和尹锡悦总统仍对此保持沉默，我们无法接受这种回避和推卸责任的态度。对此，共同民主党计划29日在议员大会上对李祥敏长官罢免提案进行表决，30日提交罢免提案，12月1日在国会全体会议进行报告，12月2日在国会全体会议上进行表决。国民力量党对共同民主党拟提交李祥敏罢免提案表示反对，称共同民主党首先打破了国政调查协议。国民力量党国会代表朱豪英在共同民主党决定提交罢免提案后向记者作出了上述表示。他说，预算案获得国会通过后进行国政调查并追究责任的前提是，在国政调查结果出炉确定责任所在之前不提交罢免提案。朱豪英表示，共同民主党的上述行为只能看作是出于政治谋略意图要求进行国政调查，再次敦促共同民主党恢复协议精神，通过正常的国政调查追究事故责任。