梨泰院踩踏事故遇难者遗属决定成立协议会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：梨泰院踩踏事故遇难者遗属日前首次决定成立遗属协议会。这是事故发生一个月、遇难者遗属面对媒体一个星期后，遗属们首次表示将自行成立正式的协议会。梨泰院踩踏事故的65名遇难者的遗属28日晚发布声明称，将成立暂定名为“10.29梨泰院惨案遇难者遗属协议会”的组织。声明指出，该协议会是所有遇难者遗属随时都能参与的组织，旨在向政府正确传递遗属的呼声、查明遇难者冤死的真相、追究责任人的相应责任。遗属们指出，政府没有好好道歉，政府从惨案初期开始就回避责任，反而进行虚假解释等,给遗属们带来了无法抹去的伤害。遗属们还表示，政府在完全没有询问遗属意愿的情况下，单方面运营了没有灵位的集体灵堂并设定追悼时间，并宣布支付如同施舍善心一般的葬礼费和抚恤金。遗属们还对警方正在进行的调查进行了批判，称警方并未试图查明所有真相，而是仅对部分责任人进行调查，且没有向遗属进行任何说明。遗属方面表示，即使得到国家赔偿，遇难者们也不会再回来。比起讨论国家赔偿,更重要的是查明事故真相和追究责任。梨泰院事故遇难者遗属们还表示，真心感谢让遗属们鼓起勇气、站在一起并高喊“不是遇难者的错”的所有民众。虽然我们觉得很抱歉，但是为了查明遇难者冤死的真相、查明责任所在，希望大家再与我们站在一起。遗属们强调，虽然惨案已过去一个月的时间，但政府没有采取措施让遗属们互相问候、一起沟通，因此遗属们自发地聚在了一起。