波兰向韩方支付巨额预付款购买FA-50战机

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韩国国际广播电台报道：今年9月波兰与韩国军工机构签订了购买48架FA-50战斗机、价值4万亿余韩元的巨额合同。近日，波兰破例向韩方支付了巨额预付款，并邀请韩方遵守交货时间。另外，29日在波兰当地召开的军工产业合作会议上，双方还就签订加强FA-50武装的追加合同进行了讨论。今年9月波兰与韩国航空宇宙产业（KAI）签订了购买48架FA-50战斗机的合同，总合同金额达30亿美元（约合4万亿余韩元）。时隔两个多月，近期波兰向韩国航空宇宙产业支付了占订购总额30%即9亿美元（约合1.2万亿韩元）的预付款。一般情况下，购买武器的预付款约占订购总额的10%左右，且考虑到金额较大，付款时间也给予一年的期限，但波兰在签约仅两个月后就支付了远超一般水平的预付款。军方一位消息人士透露，波兰支付预付款时，邀请韩方严格遵守从明年开始到2028年为止的交货期限。分析认为，在俄乌战争陷入长期化的情况下，继美国和英国之后，向乌克兰提供武器第三多的波兰担心战力出现空白。29日，波兰政府邀请韩国航空宇宙产业等韩国18家军工机构至当地举行了军工产业合作会议。以此为契机，韩波还就签订加强FA-50武装的追加合同进行了讨论。根据波方的要求，将推进FA-50战斗机改善工作，以搭载韩国型制导炸弹(KGGB)和美国阿姆拉姆空对空导弹(AMRAAM)。防卫事业厅公报官柳形根（音）表示，双方就加强韩国与波兰两国军工产业合作的方案等进行了讨论。韩方还介绍了已出口的武器系统和今后可开展合作的武器系统。双方还就成立培养FA-50战斗机飞行员的国际飞行学校和进一步出口维护系统具体进行了讨论。