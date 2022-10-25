美官员：韩国可兼顾韩美和韩中关系

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韩国国际广播电台报道：美国白宫一位人士表示，站在美国和中国两大超级强国之间的韩国没有必要选择其中一方。美国认为，韩美、韩中关系并不是选择一方、另一方就变成“0”的零和博弈。美国白宫国家安全委员会东亚及大洋洲事务资深主管埃德加·卡根表示，从韩国的立场来看，与中国进行贸易来往极为重要。在最近愈演愈烈的美中竞争格局中，韩国可兼顾美韩关系和韩中关系。美韩同盟在技术和经济合作方面有许多可开展合作的领域，在保持牢固的同盟关系的情况下，韩国仍可与中国保持友好关系。卡根表示，美国不认为韩国不能兼顾美韩关系和与中国的生产性关系。卡根认为，韩国在亚太地区明确立场将有助于与中国保持生产性关系。他强调，美韩和韩中关系并非零和博弈，不会选择一方，就意味着失去另一方。卡根说，美国不认为这是零和博弈。美国不希望向韩国施压，要求韩国做违背本国利益的事情。不过卡根表示，来自北韩的威胁和北中关系难免让韩国左右为难。卡根将最近接连进行导弹挑衅并准备进行第七次核试验的北韩视为韩中关系的变数。美国国防部发言人帕特里克·赖德表示，北韩已宣布将再次进行核试验，这将引发地区安全的剧烈动荡。北韩应该清楚地认识到，如果再次进行核试验，必将付出代价。