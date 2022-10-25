韩政府向350名货车司机传达开工令

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韩国国际广播电台报道：韩国政府为应对“货物连带”罢工、执行历史上首次启动的开工令，向个别货车车主传达了命令书，加大了施压力度。国土交通部30日表示，政府前一天下达开工令后立即对水泥运输企业进行了现场调查，并向350名货车司机传达了命令书。政府开工令对象涉及水泥运输领域的2500余名货车司机，首先向其中14%的司机传达了命令书。在201家水泥运输企业中，国土交通部前一天对其中的69家进行了调查。在受调查的企业中，15家为运输公司拒绝运输，19家为货车车主拒绝运输。国土交通部30日继续对运输企业进行现场调查，预计传达命令书的对象将继续增加。但向水泥运输企业交付命令书，开工令并不生效，须将命令书送达货车车主。不过运输企业对出示货车车主的地址和联系方式等个人信息表示为难。前一天在现场调查的过程中发生了不少争执。一家水泥运输企业的有关人员表示，无法确认参与罢工的人员，如果问司机为何不运货，他们就会回答“即使到了现场，也无法进行装载”。截至目前，国土交通部首先向已获取地址和联系方式的20名货车车主邮寄了命令书。预计“货物连带”的成员将以回避收取命令书的方式进行应对。考虑到掌握司机身份信息到送达命令书所需的时间，本周末将成为此次罢工的重大拐点。