韩公布太空开发基本计划草案 参与月球基地建设、实现载人航天

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韩国国际广播电台报道：韩国政府公开太空开发蓝图，计划到2050年实现载人航天，并从2035年起参与发达国家的月球基地建设项目，跻身太空强国行列。科学技术信息通信部11月30日在韩国研究财团大田办公楼举行第四次太空开发振兴基本计划听证会，公开了包含上述内容的太空开发基本计划草案。草案提出了扩大太空探索、完成航天运输、开拓太空产业、确立太空安全、拓展太空科学五大目标。为此，政府将逐步扩大太空开发预算。今年的预算为7340亿韩元，2027年将达到1.5万亿韩元，2030年超过2.1万亿韩元。政府将基本计划中的太空探索计划单独命名为“谈德计划”。谈德是韩国历史上在领土扩张方面取得最大成果的广开土大王的名字。政府表示，这一命名象征着韩国将积极开拓太空领土。作为“谈德计划”的一环，韩国将利用月球和火星资源生产必要物资，掌握就地资源利用基础技术，同时使用月球探索器执行月球表面研究任务。从2035年起，政府将基于就地资源利用技术，参与阿尔忒弥斯计划的月球基地建设工作。在太空运输方面，政府计划到2030年构建无人运输系统、到2050年构建载人运输系统，成为亚洲的航天运输枢纽。为此，政府计划到2030年建成公共、民间发射场，到2040年建成同步轨道、载人发射场。政府为实现2050年太空产业成为十大主力产业之一的目标，将与民间展开合作、开拓太空产业初期市场，到2030年推动国内形成自生的太空产业生态系统。在太空安全领域，政府计划到2030年升级监视预测能力，到2040年与发达国家展开对等的国际合作。在此过程中，韩国将争取为拓展人类的太空知识作出贡献，到2030年确保多学科太空科研能力、到2040年执行领先的太空任务。在太空科研方面，政府提出到2040年发射空间望远镜、建成地面光学望远镜和地面射电望远镜的目标。为实现上述目标，政府将实施扩大民间参与的“太空开发2.0政策”，建立覆盖产业全链条的支援体系，促进形成自生性民间太空产业生态系统。政府还计划加强中小学太空教育，并在全国高校指定100余个太空重点研究室，大力培养有关人才。在获取尖端太空技术方面，政府计划确保“世界”号、固体燃料小型发射器、固体燃料扩张型发射器、下一代发射器等符合多种需求的发射器，同时增建发射场等基础设施，并完善罗老航空中心第一发射场，以进行下一代发射器的发射工作。太空开发振兴基本计划是每五年制定一次的太空领域最高法定计划，旨在设定国家太空开发的中长期政策目标和方向。政府将听取并研究当天听证会和有关部门的意见，在年内通过国家太空委员会的审议，最终敲定基本计划。