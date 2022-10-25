韩第三季度经济增长0.3% 消费为主要推动力

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韩国国际广播电台报道：韩国解除保持社会距离措施后，消费出现增长，推动第三季度经济增长0.3%。这一数据与今年10月公布的初估值持平，不过进口增幅远超出口，净出口拖累增长率下滑近2个百分点。2020年新冠疫情暴发后，当年第一和第二季度经济增长率呈现负值，第三季度实现2.3%的增长，此后连续九个季度正增长。从今年第三季度各部门情况来看，民间消费在娱乐用品等半耐用品和餐饮住宿等服务消费的推动下增长1.7%。设备投资伴随半导体设备等机械类和运输设备的双双增长，上扬7.9%。政府消费以物品购买费支出为主增长0.1%。建设投资受土木建设低迷的影响下滑0.2%。出口增长1.1%。尽管半导体出口有所下滑，但运输设备、服务出口向好，带动总体出口摆脱了第二季度的负增长趋势。进口在原油、天然气等的推动下增长6%，为出口增长率的约6倍。民间消费、设备投资对第三季度经济增长率的贡献度分别为0.8个百分点和0.7个百分点，净出口则拖累增长率下滑1.8个百分点。从各行业来看，农林渔业增长率为3.9%、建设业为1.3%、服务业为0.8%。制造业则下滑0.8%，这主要受到了计算机、电子和光学仪器、化学制品等的影响。第三季度名义国民总收入（GNI）较第二季度下滑0.1%，实际国民总收入下滑0.7%。