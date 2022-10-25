美财政部制裁参与北韩弹道导弹开发的三名劳动党干部

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韩国国际广播电台报道：美国财政部将参与开发大规模杀伤性武器（WMD）及弹道导弹的三名北韩劳动党干部列入对北制裁名单。美国财政部下属海外资产控制办公室（OFAC）当地时间1日表示，已将北韩国防科学院党委员会委员长全日浩、前军需工业部长柳真、前人民军总政治局局长金秀吉三人列入对北制裁名单。美国财政部介绍说，这是针对直接指挥北韩机构开发大规模杀伤性武器的个人采取的措施。美国财政部表示，全日浩和柳真在分别任职军需工业部副部长和部长时期，违反了多项联合国安理会决议，在开发大规模杀伤性武器方面起到了重要作用，且至少从2017年起亲自观摩了多次弹道导弹发射。军需工业部是负责北韩军需产业事务的机构，下设主导洲际弹道导弹（ICBM）和潜射弹道导弹（SLBM）等尖端武器研发的核心机构——北韩国防科学院。金秀吉2018年-2021年任职总管北韩军方党务工作和人事工作的人民军总政治局局长，监督和大规模杀伤性武器项目有关的劳动党决定的履行情况。金秀吉去年1月被替换，目前担任江原道党责任书记。美国2016年将北韩劳动党列入制裁名单，上述三人均为劳动党中央委员会委员。此前，欧盟4月21日也判断上述三人应对北韩大规模杀伤性武器及弹道导弹项目负责，对三人实施了单独制裁。