3日凌晨上演世界杯韩葡大战 首尔地铁延长末班车确保街头助威人员返家

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韩国国际广播电台报道：2022卡塔尔世界杯韩国队与葡萄牙队的小组赛将于3日凌晨进行，预计将有大批民众前往光化门广场进行街头助威。对此，首尔市2日宣布首尔地铁2号线、3号线和5号线将把运行时间延长至3日比赛结束到凌晨3时。3日凌晨1时以后，列车将在主要车站停车，并在比赛结束后重启运行。2号线内环线和外环线将各运行六趟列车，3号线上行线运行六趟、下行线运行五趟，5号线上行线运行四趟、下行线运行五趟，总计运行31趟列车。深夜公交车的14条路线将正常运行。3日凌晨2时-3时，光化门等市区一带将增加发车量。经由光化门和市厅附近的深夜公交车为N16路、N26路、N37路、N51路、N62路、N73路和N75路。首尔市预计光化门一带将聚集大量人群，将从2日晚9时助威人群聚集时间开始至末班车运行时间为止临时封闭世宗文化会馆的两个公交车站。受此影响，14条市内公交路线、2条社区区间公交路线和6条京畿道广域公交路线将直接通过不停车。为确保光化门广场附近四个地铁站（1号线和2号线市厅站、景福宫站、光化门站）的安全，2日晚9时至3日凌晨3时，将派遣48名专责人员负责疏导，防止发生安全事故。经警方与主办方协商，必要时光化门地铁站也将封站，列车将直接通过不停车。据气象厅报道，2日寒潮天气继续，首尔市与主办方经协商，将配备有取暖设备的紧急避寒空间可收容人员从第二场小组赛时期的10人扩大至80人。首尔市还提醒参与街头助威的民众注意穿好防寒服、戴好手套并携带毛毯等做好防寒准备。