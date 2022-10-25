韩美日同一天发布对北制裁 彰显合作意志

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国、日本2日当天分别发布对北韩单独制裁措施。在联合国安理会由于美中纷争近期未能妥善应对北韩发射导弹问题的情况下，韩美日此举显示出不会再对北韩挑衅袖手旁观的坚决意志。尹锡悦政府成立后，北韩以前所未有的频率进行弹道导弹挑衅，但安理会却由于中国和俄罗斯的反对而未能遏止北韩挑衅。在安理会对北制裁讨论停滞不前的情况下，美国虽然提议发布主席声明，但相关讨论并未能取得进展。对此，美国首先于韩国时间当天凌晨将参与北韩大规模杀伤性武器（WMD）及弹道导弹开发的3名北韩劳动党干部追加列入制裁名单。随后，韩国将参与北韩核导开发及帮助北韩回避制裁的8名个人和7家机构追加列为单独制裁对象。接下来，日本也将参与北韩核导开发的3个团体和1名个人纳入对北制裁名单。除在安理会讨论对北制裁问题之外，韩美日也为进行单独制裁持续展开协商，最终于同一天发布了对北制裁措施。三国同一天发布制裁措施将促进国际社会对北韩问题的关注、最大程度地提高制裁效果。三国的制裁对象和机构并非完全一致，且以先后、重叠及交叉的方式进行发布，同样也引人关注。美国财政部当天发布的制裁对象已于今年4月被欧盟列入单独制裁名单。其中，北韩国防科学院党委员会委员长全日浩和党军需工业部前部长柳真已于2016年被韩国列入单独制裁名单。而当天被韩国列入单独制裁对象的8名个人和7家机构也早已被美国纳入单独制裁名单。三国此举旨在通过“撒网式”制裁，最大程度地防止北韩回避安理会的制裁。