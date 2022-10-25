尹锡悦指示准备对炼油、钢铁等货运司机发布开工令

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韩国国际广播电台报道：韩国货运工会“货物连带”继续集体拒绝运输，韩国总统尹锡悦指示准备对炼油、钢铁等行业的货运司机发布开工令。尹锡悦还将民主劳总计划于本月6日举行的大罢工定性为“政治罢工”，提高了施压水平。在向水泥运输车辆发布开工令五天后，尹锡悦4日下午在总统室主持召开有关部门长官对策会议。尹锡悦在会上指出，“货物连带”的拒运、妨碍运输和威胁行为均属于“犯罪行为”。对于此类非法行为，应动用所有行政力量追踪到底，并迅速、严厉地采取措施。尹锡悦表示，炼油、钢铁、石油化学行业恐出现进一步损失，应做好准备工作、确保可立刻发布开工令。据政府估算，迄今为止，上述领域的出货损失已达到3万亿韩元。负责经济事务的副总理秋庆镐表示，正密切关注情况，以判断发布开工令的时机。秋庆镐指出，若国家经济出现值得担忧的危机迹象，将立刻着手发布开工令。尹锡悦还将民主劳总计划于6日举行的大罢工定性为“政治罢工”，要求做好应对准备。执政党国民力量党对政府的立场表示欢迎。国民力量党表示，“货物连带”的罢工是非法暴力罢工，应通过发布进一步的开工令予以阻止。在野党共同民主党则对政府的强硬应对原则提出谴责。共同民主党表示，国家机构正在打压劳动者，政府不进行对话、协商，一味挥舞公权力大棒。