韩代表团抵美展开《通胀削减法案》最终谈判 欧盟宣布修改国家补贴制度

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韩国国际广播电台报道：韩国政府和国会联合代表团抵达华盛顿，与美方就《通胀削减法案》电动汽车补贴问题进行最终谈判。与此同时，对美国补贴政策感到强烈不满的欧盟表示将修改欧洲的国家补贴制度。政府和国会联合代表团此行旨在与美方就《通胀削减法案》电动汽车补贴问题进行最终谈判。根据该法案，只有在北美地区生产的电动汽车才可获得最高1000万韩元的补贴。通商交涉本部长安德根继今年9月之后时隔三个月再次访美。安德根表示，此行是为了与白宫就解决方案进行最终谈判，以确保韩国企业的利益最大化、现代汽车可能蒙受的损失最小化。美国财政部将在12月底之前公布《通胀削减法案》具体条款。美国总统拜登此前曾提到对法案缺陷部分和细节进行调整的可能性，韩国代表团对此予以关注。国会产业通商中小风险企业委员长尹官石表示，拜登总统公开表示《通胀削减法案》存在缺陷，有必要做出部分调整和修改，因此我方将与美国国会领导人就多种解决方法进行广泛交流。欧盟对美国的补贴政策表示强烈不满，并宣布将修改欧洲的国家补贴制度，此举旨在防止美国补贴政策导致欧洲的投资和生产基础流向美国。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，我们必须采取措施，修复被《通胀削减法案》和其他措施所破坏的赛场公平。韩国政府计划配合欧盟，尽可能解决《通胀削减法案》歧视性条款所引发的问题。不过政府表示，目前尚无法断言法案能够被调整到何种程度。