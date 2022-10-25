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韩国国际广播电台报道：韩国方便面在“方便面宗主国”日本迅速走红。韩国产品凭借独有的辣味吸引了日本消费者，甚至还有店家提供韩国式吃法服务。在日本大阪郊区的一家韩国食品店，不少顾客正挑选陈列在柜台上的各种韩国方便面，与方便面一起享用的辛奇（kimchi）也受到了欢迎。店家还提供韩国便利店式的服务，顾客可利用机器在纸质小锅中现煮现吃。一名消费者表示，日本没有这种机器。只要按下按钮，就会自动设定时间和水量，方便又有趣，我经常上传到社交媒体上。今年4月，一家专门销售韩国食品的商店在大阪繁华街区开张。店内销售的方便面种类不亚于韩国大型超市。纸杯方便面是日本方便面市场的主流产品。不过疫情暴发后，在家解决三餐的人增多，再加上韩剧走红，韩国的袋装方便面开始受到追捧。与以鸡汤、鱼汤为汤底的日本方便面不同，韩国方便面凭借牛肉汤底和香辣口味受到了欢迎。一名消费者表示，韩国方便面又辣又好吃，刚开始因为喜欢韩国，所以去旅游，后来就开始吃韩国方便面了。韩国的一款方便面还在当地的口味喜好度调查中排名第二，辣炒面仅今年的销售额便超过了100亿韩元。去年韩国方便面的对日出口额为850亿韩元，年均增长率超过25%。韩国农水产食品流通公社通过在当地举办博览会、开设宣传馆等方式助力出口企业。据预测，日本方便面市场将在三年后增长至70亿美元，韩国企业间的竞争也日渐激烈。