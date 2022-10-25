尹锡悦：出口是韩经济支柱 将通过首脑外交予以支持

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示将积极支持企业的出口活动。尹锡悦指出，出口一直以来都是韩国经济坚实可靠的支柱，可以说是韩国经济的根基和就业岗位的来源。尹锡悦5日出席在首尔COEX会议中心举行的“第59个贸易之日”纪念仪式，并在致辞中指出，韩国出口的全球排名从去年的第七位上升至第六位。今年出口额将超过6800亿美元，创下历年最高纪录。尹锡悦表示，韩国依靠出口正面突破并克服了上世纪70年代的石油危机、2008年的全球金融危机。此次全球性综合危机也应从出口中寻找突破口。尹锡悦还表示，为实现2026年跻身全球五大出口强国的目标，政府将集中所有力量支持出口，他说，将亲自主持出口战略会议，通过一站式出口和承揽订单支援小组，迅速解决企业在出口和承揽订单方面遇到的问题。尹锡悦承诺，政府将大幅扩大对贸易金融、市场营销、物流等出口活动的必要支持，协助具备出口潜力的企业在全球市场大展宏图。尹锡悦指出，首脑外交是支持我国企业进入海外市场的好机会，今后这类外交活动的重点将完全放在促进企业出口、进入海外市场之上。尹锡悦表示，将把核电、军工、基建、韩流内容培育为对埃及、波兰和沙特阿拉伯等的新出口主力产业，并将推动与中东、中南美、非洲等增长潜力较大的新兴市场签署自贸协定。尹锡悦还表示，政府将一如既往地同贸易领域的各位一起在世界各地奋力拼搏，我也将同各位一道拼搏在出口第一线。当天的仪式上，597名贸易有功者（包括两家团体）获得表彰，1780家出口企业被授予“出口塔”奖杯。据产业部预计，今年韩国出口额将超过6800亿美元，创下历年最高纪录。韩国出口额的全球排名也从去年的第七位上升一个位次，至第六。另外，在今年上半年出口增长的推动下，韩国贸易额在短短九个月内便突破了一万亿美元，创下历年最短时间纪录。贸易规模全球排名亦从去年的第八位上升至第六位。半导体、汽车、石油制品三项产品和对东盟、美国、欧盟、印度四个市场的出口额均创下历年新高。由于明年依然面临全球经济衰退、能源价格飙升等风险因素，政府将在明年上半年提前执行出口支援项目预算。另外，政府将在出口战略会议上制定中长期对策，支援出口企业的投资和监管改革，实现跻身世界五大出口强国的目标。