北韩连续第21年被美国列为侵犯宗教自由特别关注国

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韩国国际广播电台报道：美国国务院连续第21年将北韩列为侵犯宗教自由特别关注国。美国国务卿布林肯当地时间2日在一份声明中表示，将缅甸、中国、古巴、厄立特里亚、伊朗、尼加拉瓜、北韩、巴基斯坦、俄罗斯、沙特阿拉伯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦列为侵犯宗教自由特别关注国。布林肯指出，这12个国家参与或默许严重侵犯宗教自由的行为。这是北韩连续第21年被列为侵犯宗教自由特别关注国，美国国务院去年也将北韩列入这份名单。另外，与去年相比，今年的名单新增了古巴和尼加拉瓜。美国国务院依据1998年美国国会制定的《国际宗教自由法》对世界各国的宗教自由进行评估，将宗教自由得不到切实保障的国家指定为特别关注国或特别监视国。布林肯还表示，阿尔及利亚、中非共和国、科摩罗、越南被指定为特别监视国，这些国家参与或容忍严重侵犯宗教自由的行为。另外，塔利班、索马里青年党、伊斯兰国（IS）、博科圣地、瓦格纳集团等被指定为特别关注团体。布林肯表示，世界部分国家的政府和非国家行为者以个人信仰为由对个人进行骚扰、威胁、监禁甚至杀害，在另一些情况下则打压个人的宗教和信仰自由，将之利用为获取政治利益的机会。布林肯指出，这类行为散播下分裂的种子，破坏经济安全，并威胁政治稳定与和平，美国绝不会对这类行为袖手旁观。