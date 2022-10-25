韩《国防白皮书》时隔六年恢复“北韩军是敌人”表述

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦政府在首次发布的《国防白皮书》中，恢复将北韩政权和北韩军视为敌人的表述。据多位政府消息灵通人士6日透露，明年1月发布的《2022国防白皮书》草案中包含了“北韩政权和北韩军是我们的敌人”的表述。政府一位消息灵通人士表示，正如政府公布的施政课题中所提出的，《2022国防白皮书》草案中包含了“北韩政权和北韩军是我们的敌人”的表述。总统职务交接委员会5月3日公布了“110项施政课题”，其中包括“将研讨在《国防白皮书》等文件中明文记载北韩政权和北韩军是我们的敌人，以确保明确认知相关内容”。随后，韩军将“北韩军和北韩政权是我们的敌人”的表述写入官兵思想教育教材并进行发放。在1994年进行的南北特使互访工作接触中，北韩代表声称“要把首尔变成一片火海”后，韩国在1995年发布的《国防白皮书》中首次将北韩表述为“主敌”，并一直沿用到2000年。之后，随着南北关系升温，政府在2004年发布的《国防白皮书》中将相关表述改为“直接的军事威胁”等。2008年李明博政府执政后，也使用“直接而严重的威胁”的表述。但2010年天安舰事件和延坪岛炮击事件发生后，韩国的《国防白皮书》重新将北韩政权和北韩军表述为“敌人”，并沿用到朴槿惠政权时期。文在寅政府成立后，2018年和2020年发布的《国防白皮书》中删除了北韩为敌人的表述，改为“将威胁和侵犯韩国主权、领土、国民生命和财产安全的势力视为我们的敌人”的表述。