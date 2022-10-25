韩民主劳总在全国多地举行斗争大会

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韩国国际广播电台报道：韩国“货物连带”的罢工6日进入第13天。在韩国政府与“货物连带”尚未找到谈判突破口之际，全国民主劳动组合总联盟(简称：民主劳总)6日在京畿道义王市等全国15个据点举行了大罢工和全力斗争大会。民主劳总主张，政府正试图通过违反《宪法》的开工令和公平交易委员会的现场调查击垮“货物连带”的罢工。支持“货物连带”罢工的共同罢工动向也正在出现。民主劳总服务联盟6日召开记者会表示，包括快递工会在内的1500多名工会成员将于12日进行罢工。民主劳总建设工会表示，继釜山·蔚山·庆南分会的浇筑作业工人参与罢工后，从8日开始，混凝土搅拌机工人和混凝土泵车工人也将参加罢工。据统计，“货物连带”的罢工迄今已造成逾3万亿韩元的出货损失。6日，在政府主办的座谈会上业界表示，据推算，罢工后的12天里，钢铁、石油化学、炼油、水泥、汽车五个行业出现了约3.5万亿韩元的出货损失。特别是钢铁和石油化学领域，由于堆放物品的装载空间不足，部分企业从本周开始考虑减产。据统计，以6日上午为准，全国共有85家加油站的汽油或柴油库存耗尽。而全国12个主要港口夜间集装箱吞吐量恢复到了平时的水平，水泥运输量也恢复到平时80%以上的水平。