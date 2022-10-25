尹锡悦在青瓦台迎宾馆举行国宾晚宴款待越南国家主席

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在青瓦台迎宾馆举行国宾晚宴，款待越南国家主席阮春福。这是尹锡悦政府将总统室搬迁至龙山之后首次使用青瓦台的设施。自新迎宾馆新建计划取消以后，预计今后使用现有青瓦台迎宾馆的次数将会增加。据KBS记者报道，尹锡悦对到访韩国进行国事访问的越南国家主席阮春福表示欢迎。这里是举行国宾晚宴的青瓦台迎宾馆。在总统室搬迁后成为“参观场所”的青瓦台迎宾馆再次被用作举办国家活动的场所，这也是本届政府首次使用该迎宾馆。尹锡悦在当选总统时期正式宣布迁移总统室，并表示可以继续使用青瓦台迎宾馆。尹锡悦今年3月表示，如果出现需要招待外国贵宾的情况，则青瓦台迎宾馆也可用于晚上举行国宾晚宴等活动的场所。但尹锡悦就任总统后的第一个主要活动——韩美首脑会谈的晚宴举办地点是国立中央博物馆。接下来的外宾活动也在龙山总统室、酒店、汉南洞官邸举行。虽然以在野人士为主出现了应继续使用青瓦台迎宾馆的呼声，但一直被政府排除在外。为了在龙山总统室附近建设新的迎宾馆，政府还编排了800多亿韩元的预算,但在引发争议后撤回了该计划。最终再次决定启用青瓦台迎宾馆是因为在最大限度减少国民不便的同时,很难找到符合警卫和国格等礼仪条件的其他场所。总统室计划进一步灵活使用青瓦台迎宾馆。为了从长计议，总统室还在研拟新建新的迎宾馆或在现有青瓦台迎宾馆内新建外宾居住的住宿设施等多种方案。