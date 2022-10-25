SK集团会长崔泰源离婚案一审宣判 卢素英分割665亿韩元财产

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韩国国际广播电台报道：SK集团会长崔泰源和蝴蝶艺术中心馆长卢素英的离婚诉讼案一审宣判。法院做出准予二人离婚的判决，同时判定崔泰源向卢素英分割665亿韩元的财产并支付1亿韩元的精神损失赔偿金。但法院不予认定SK集团股份为财产分割对象。崔泰源和卢素英的离婚诉讼纠纷已长达五年，这是法院首次就这起案件做出判决。首尔家庭法院准予二人离婚，并判定崔泰源向卢素英支付1亿韩元的精神损失赔偿金和分割665亿韩元的财产。法院介绍说，考虑到二人婚姻存续时间等情况，对崔泰源所持有的SK集团子公司股份、房地产、退休金和存款等进行了分割。不过SK集团的股份为崔泰源的特有财产，不属于财产分割对象。特有财产是指夫妻中一人婚前拥有的财产和婚后以个人名义取得的财产。崔泰源方面在诉讼过程中主张，他从父亲、前会长处接受集团股份赠与和继承，因此属于特有财产。对此，卢素英方面表示，二人结婚已久，继承的财产也应视为共同财产。但法院选择支持崔泰源一方的意见。2015年，崔泰源公开承认自己有婚外子女，并称因双方性格不合，将与卢素英离婚。卢素英原本反对离婚，但2019年改变立场并提起反诉，要求崔泰源支付精神损失赔偿金3亿韩元并分割其持有的SK集团股份中的一半即648万股，股份评估额约为1.35万亿韩元。但法院并未将SK集团股份包括在财产分割对象内，因此卢素英获得的实际财产分割额仅及要求金额的5%左右。如果双方接受此次判决，二人34年的婚姻关系将正式结束。若卢素英上诉，二人的诉讼斗争将持续下去。