美国会举行辛奇相关活动 拟将“辛奇节”定为纪念日

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韩国国际广播电台报道：韩国传统食品辛奇（kimchi）近来越来越受到瞩目，美国国会举行活动纪念“辛奇节”。美国众议院议员还提出将“辛奇节”定为美国政府纪念日的决议案。以此为契机，旨在提高辛奇宗主国韩国地位的活动也纷纷展开。美国华盛顿国会图书馆展出了韩国食品辛奇，图书馆的一边摆满了美味的鲜辣白菜以及用辛奇制作的韩国料理。在场的美国联邦众议院议员们对辛奇赞不绝口。美国联邦众议员里奇·托雷斯表示，我从来没吃过辛奇，非常期待是什么味道，恐怕我会爱上辛奇。韩裔美国众议员玛丽莲·斯特里克兰说，纪念“辛奇节”具有深远的意义，这不仅是对美籍韩裔以及韩国文化和历史的祝贺、推动韩国地位的提升，也让我们为自己的根源感到自豪。“辛奇节”为11月22日，选择这一天的原因是辛奇使用11种材料制作且具有超过22种功效。美国众议院的12名众议员已联合发起决议案，呼吁将“辛奇节”设定为美国的正式纪念日。此次在美国国会图书馆举办活动旨在促使美国联邦层面设立“辛奇节”。此前，纽约州、加利福尼亚州和弗吉尼亚州等美国部分州立法设立“辛奇节”，此次活动的另一个目的是将相关行动推广到美国全境。共同参与“辛奇节”相关提案的美国众议员卡罗琳·马罗尼表示，辛奇是从很久以前韩国三国时代开始就已经存在的韩国传统饮食，在美国喜欢吃辛奇的人也越来越多。韩国业界认为，借此机会将可显著提高韩国作为辛奇宗主国的地位。截至今年11月，韩国对美国的辛奇出口额达2670万美元，创史上新高，出口额每年都呈增加势头。