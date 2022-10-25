韩连续两天新增7万余例新冠病例 年底前确定室内口罩令调整方案

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韩国国际广播电台报道：韩国单日新增新冠确诊病例创周三为准12周来的最高值。政府认为今冬将迎来疫情再流行的最后一个关头，将在12月底以前确定室内口罩令调整方案。以7日0时为准，韩国新增7.4万余例新冠确诊病例，这是以周三为准，12周以来的最高值。正在住院的危重病例连续19天维持在400余例，新增死亡者54人，累计死亡30847人。政府表示，预计今冬将迎来疫情再流行的最后一个关头，全国保持单一防疫体系十分重要。最近，大田市和忠清南道政府表示将自行解除室内口罩令，但中央灾难安全对策本部方面强调自身拥有指挥权限，并表示将于12月底前制定室内口罩令的调整方案。中央灾难安全对策本部第二次长李祥敏表示，将在中央灾难安全对策本部会议中就室内口罩令的调整方向等进行讨论，此后经公开讨论会和专家咨询会议等，在12月底以前拟定最终调整方案。此前，大田市宣布将从12月15日0时起解除室内口罩令，并向中央灾难安全对策本部发送了相关公文。疾病管理厅厅长白敬兰表示，目前正在研讨调整有关佩戴口罩的罚款条款、建议国民自主佩戴口罩的方案。白敬兰表示，调整时间最早将在明年1月、最晚也将在3月，但为保护高风险群体，对有必要佩戴口罩的场所仍可能维持室内口罩令。目前新冠疫情一周风险程度仍维持在“中等风险”级别。有声音指出，即使调整室内口罩令，也应拟定细致的防疫对策，以保护高风险群体。