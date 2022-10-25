台湾将出席韩美共同主办第二届民主峰会 中国抗议在所难免

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韩国国际广播电台报道：台湾预计将参加由美国发起、韩国共同主办的第二届民主峰会。届时中国或将再次对峰会提出抗议。美国白宫国家安全委员会高级主任罗伯特·伯辛斯基当地时间7日在华盛顿记者中心举行的记者会上就台湾会否参加第二届民主峰会的提问表示，虽然还未做出最终决定，但第二届峰会参与名单将与第一届相似。伯辛斯基还表示，我们对于台湾参加第一届峰会感到自豪。台湾的参与符合美国的“一个中国”政策，美国相关政策没有发生变化。伯辛斯基对民主峰会分裂民主与非民主国家、强迫他国在美中之间选边站的批评表示，美国不要求任何一方做选择，这并非我们所愿。伯辛斯基指出，在过去15年间，全球民主主义治理的质量出现了下滑。民主国家出现民粹主义和反自由领导人、独裁国家影响力扩大，对民主主义造成了负面影响。伯辛斯基强调，拜登总统强烈地感受到美国和全球公民的生活与安全、国际和平正受到威胁，民主峰会出于这一目的举办。伯辛斯基就美国选择韩国等四国为共同主办国表示，我们试图在大部分地区选择伙伴国家，我们在全球有很多出色的伙伴，因此这是一个艰难的选择。白宫和韩国总统室此前宣布，拜登同尹锡悦将共同主办明年3月29日至30日举行的民主峰会。除韩国外，荷兰、赞比亚、哥斯达黎加也是共同主办国。首届民主峰会于去年12月举办，这一机制旨在应对全球范围内威权主义的抬头和民主主义的衰退。台湾也受邀出席首届峰会，会议还对中国提出了批评。中国对峰会提出强烈抗议，称峰会邀请台湾、打着民主主义旗号，其本质是煽动分裂的行为。此后，中国还在台湾地区周边进行了武力示威。