韩高考成绩放榜 数学满分者仅为去年三分之一

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韩国国际广播电台报道：韩国大学修学能力考试即高考成绩8日公布。继去年之后，今年的考试也实施了文理统考，数学科目难度较高，满分人数减少至去年的三分之一。数学科目标准分数区间的最高分为145分，较去年低2分；第一档分数线为133分，较去年低4分。满分获得者仅为去年的三分之一，为934人，是2018学年度高考以来首次跌破1000人。标准分数区间显示个人分数与平均分的差距，考试难度高、平均分低，最高分就相对较高。今年国语科目的难度相对较低。标准分数区间的最高分为134分，较去年低15分；第一档分数线为126分，较去年低5分。满分获得者为371人，较去年的28人大幅上升。在采用绝对评分方式的英语科目中，成绩属于第一档的考生占比7.83%，较去年的6.25%有所上升。第二档和第三档考生占比分别为18.67%和21.75%，较去年下滑3-4个百分点不等，意味着这次考试对中等水平考生来说难度较高。社会探究的第一档分数线为65-68分，科学探究为64-68分，职业探究为67-74分。社会探究和职业探究的分数线较去年有所上升。在采用绝对评分方式的韩国史科目中，成绩属于第一档的考生占比28.88%，较去年下滑近9个百分点。韩国教育课程评价院表示，今年共有三名考生获得满分，其中应届生两名、复读生一名。今年的高考共有50.8030万人报名，其中88.1%应试。个人成绩通知单将于9日发放。