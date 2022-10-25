韩政府将开工令范围扩大至钢铁、石化领域

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韩国国际广播电台报道：韩国货运工会“货物连带”的罢工进入第15天，政府对钢铁、石油化学制品运输领域发布开工令，并从8日下午起对运输公司展开现场调查。政府8日上午在临时国务会议中议决对钢铁、石油化学制品运输领域发布开工令。这距离11月29日对水泥领域发布首个开工令时隔九天。政府表示，当前形势严峻、紧迫，没有时间等待“货物连带”罢工人员主动复工。钢铁、石油化学制品的出货问题有可能扩散到汽车、造船、半导体等我国经济的核心产业。负责经济事务的副总理秋庆镐表示，综合考虑集体拒运造成的损失及影响，决定将开工令的范围扩大至钢铁和石化领域。政府即刻对钢铁、石化领域的罢工人员执行开工令。此次开工令的对象总计一万余人，其中钢铁领域运输从业人员6000余人、石化领域4500余人，涉及运输公司200余家。政府组建联合调查组，从当天下午起对运输公司进行现场调查。收到开工令的运输公司和货运车主必须在命令送达次日晚12时前复工。若在没有正当理由的情况下拒绝复工，将受到为期30天的禁运、暂停资格等行政处分。“货物连带”称，此次开工令的扩大已超越常识和底线，与国民生活和经济毫无关系，纯粹是与财阀的利益共谋。“货物连带”还称，外界夸大部分工会成员退出罢工的情况，尹锡悦总统针对罢工发表厌恶性言论，政府正在否认《宪法》保障的劳动争议权。该组织敦促停止对罢工进行不正当攻击。