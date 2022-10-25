韩央行：物价涨幅一段时间内将维持在5% 有必要维持加息基调

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韩国国际广播电台报道：韩国央行韩国银行8日表示，预计即使国内经济增速放缓，物价也将以远高于目标值的水平持续上涨，今后一段时间内有必要维持加息基调。韩国银行在当天向国会提交的《货币信用政策报告》中透露了上述看法。韩国银行表示，国内外经济下行压力上升，消费者物价涨幅有望逐步收窄，但由于速度较为缓慢，预计一段时间内涨幅仍将维持在5%左右。具体来看，进入下半年，国际油价下跌、全球供应短缺缓解等减轻了供应方物价上涨压力，但需求方的积压效果（疫情后消费重启）推动民间消费以服务业为主复苏，有可能阻止物价涨幅收窄。央行就经济增长情况表示，受民间消费良好复苏势头的推动，韩国经济实现了高于潜在水平的增长，但最近出口增长势头迅速放缓、增长动力逐步弱化。央行指出，经济景气下行的主要外部因素有美国等主要国家央行的货币紧缩政策、全球经济景气趋于低迷等；内部因素有利率上升致使利息负担加重、楼市景气下行引发负财富效应、企业债发行环境恶化导致企业投资萎缩等。另外，美联储货币政策的不确定性也是韩国经济面临的主要风险因素之一。央行指出，对美联储最终利率水平的预测存在很大分歧。大部分投行认为在5%左右，但也有部分预测认为将上升至5.5%左右，还有一部分预测认为美国经济或硬着陆，最终利率水平为4.5%左右。央行表示，若美联储今后的加息路径和相关指标偏离市场预期，国际金融市场的波动性将增强。如果最终利率高于预期或紧缩政策持续，那么伴随着利率上升、美元走强，股票、信用产品、新兴国家货币等风险资产将全面走弱。央行还表示，国内短期资金、信用债券市场的风险尚存。尽管今后随着市场稳定对策的效果显现，资金、债券市场将逐步恢复，但风险因素尚存，市场动荡仍有可能重现。