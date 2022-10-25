2021全球军费支出美国居首、中国居次 韩国仍排第十

韩国国际广播电台报道：2021年全球军费支出总额逾2700万亿韩元。韩国国防技术振兴研究所9日发布的《2022世界军工市场年鉴》显示，去年全球军费支出总额为21130亿美元（约合2770万亿韩元），同比（19810亿美元）增长7%。美国军费支出居首，达8000亿美元。其后依次为中国（2930亿美元）、印度（760亿美元）、英国（680亿美元）和俄罗斯（650亿美元）。日本和韩国分别为540亿美元和500亿美元，分列第九和第十位。韩国的排名与前一年持平。2020年，全球百大军工企业的武器出售额为5310亿美元，约占整体市场的四分之一。韩国在2017-2021年全球武器出口市场中的占有率为2.8%，升至第八位。美国占比39%，排名第一。其次为俄罗斯（19%）、法国（11%）、中国（4.6%）、德国（4.5%）、意大利（3.1%）和英国（2.9%），均领先韩国。进入今年后，韩国军工产业出口量大增，预计占有率将大幅上升。在武器进口市场方面，印度和沙特阿拉伯分别占比11%，比率最高。其后依次为埃及（5.7%）、澳大利亚（5.4%）、中国（4.8%）、卡塔尔（4.6%）和韩国（4.1%）。