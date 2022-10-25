韩国会全体会议通过行政安全部长官罢免提案

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韩国国际广播电台报道：韩国在野党发起的行政安全部长官李祥敏的罢免提案11日在国会全体会议上获通过。在野党要求罢免李祥敏旨在就梨泰院踩踏事故进行问责。这是1987年韩国实现民主化以来，立法部门针对行政安全部的第五次罢免提议、也是尹锡悦政府成立以来的第二次，上一次的对象是外交部长官朴振。执政党国民力量党就提案表示抗议并拒绝参加表决。总统室方面表示没有任何立场，暗示不予接受。在当天国会全体会议上，共同民主党、正义党等在野党182名议员对提案投赞成票。共同民主党强调，梨泰院事故夺走了158条生命，必须进行政治和道德上的问责。共同民主党还敦促尹锡悦总统接受提案。该党国会代表朴洪根表示，考虑到事故的严重性，总统无法再次拒绝得到《宪法》保障的国会的这一权限和职责，也不能拒绝。国民力量党则表示，在野党“不服大选结果”，拖政府和执政党的后腿，并主张此举是为了转移民众对共同民主党党代表李在明事件调查的关注。国民力量党非常对策委员会委员长郑镇硕表示，生平首次见识如此横行霸道的在野党，对与共同民主党同为国会成员感到羞耻。总统室表示，对提案没有正式立场。总统室一名有关人士透露，尹锡悦总统从事故初期便始终强调应将查明真相摆在首位，为此应查清112报警的具体内容。今年9月国会通过外交部长官朴振的罢免提案，第二天尹锡悦公开表示拒绝接受。共同民主党称，若总统拒绝接受此次提案，将经过国政调查发起弹劾。预计在李祥敏的去留问题上，朝野对峙僵局很难轻易化解。