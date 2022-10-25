韩政府拟修改每周最长52小时工作制 加班时间计算周期扩大至一年

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韩国国际广播电台报道：韩国政府所属未来劳动市场研究会公布了劳动市场改革方案。方案规定，除按周计算加班时间外，还可按月及以上单位进行计算。研究会12日公布了自今年7月起研讨至今的《劳动时间、工资体系改革最终建议案》。研究会建议，加班时间的计算周期除现行的一周外，还可按月、季度、半年、年等单位进行计算，以扩大劳资双方的选择裁量权。根据现行《劳动基准法》，加班时间不得超过一周12个小时。研究会还建议，为减轻延长周期可能造成的长时间连续加班现象，可按比例缩短加班总时长。若按月计算，可加班总时长为52小时；按季度计算则缩短至90%、140小时；按季度计算缩短至80%、250小时；按年计算缩短至70%、440小时。研究会表示，若按月及以上单位计算加班时间，则有必要制定劳动者健康权保护方案，确保劳动者在两个工作日之间至少可连续休息11个小时。研究会还就弹性工作制之一的劳动时间选择制建议，可将所有行业的计算周期扩大至三个月及以下。目前的计算周期平均为一个月以内，在周劳动时间不超过40个小时的范围内可加班。另外，研究会提议建立“劳动时间储蓄账户制度”，允许将加班、夜班、周末加班的补休时间积累起来作为休假使用。研究会还公布了“薪资体系改革课题”，具体内容包括：面向不具备薪资体系或薪资体系设计能力的中小企业扩大薪资体系构建支援项目，建立类似“造船业共生协议体”的社会对话机制、以缩小企业形态和雇佣形态不同所造成的薪资差距等。研究会表示，为确保薪资体系能够体现职务、工种等各种差别，有必要摸索法律和制度改善方案，包括明确就业规则变更的同意主体的范围等。研究会还提出了设立社会对话机制“共生薪资委员会”的方案，以确保薪资的公平性并缩小薪资差距。研究会由12名教授组成，旨在讨论政府所推进的劳动时间制度和薪资体系改革方案。政府将在研究会建议案的基础上采取必要的立法措施。